Zugegeben, noch braucht es ein bisschen Vorstellungskraft. Und dennoch: Der künftige Radweg beim Grazer Joanneumring, teils bis zu fünf Meter breit, nimmt schon Gestalt an, der Aushub entlang der linken Seite stadtauswärts ist gerade in Bearbeitung. Seit Mai wird ja an jenem Lückenschluss für Radfahrer gewerkt, den man im Grazer Rathaus gar als „historischen Baustart“ bezeichnete: Ab Oktober 2024 könne „die Altstadt auf einer mehr als 4000 Meter langen durchgängigen Radroute umrundet werden“.