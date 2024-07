Sie war lange Zeit eine umtriebige Figur in der Grazer Kreativ- und Kulturszene, jetzt will die Psychostherapeutin Tatjana Petrovic auf Reisen gehen, mal hier für sechs Monate leben, mal dort; wo der Finger den sich drehenden Globus gerade stoppt. Deshalb bietet sie via Facebook ihre Liegenschaften zur Miete oder zum Verkauf an, darunter auch eine kleine Kirche in der Grottenhofstraße. 2019 hatte sie die damals schon jahrelang nicht genutzte Kirche, die stets ohne Pfarrrecht war, erworben und in ein Kreativzentrum verwandelt, zuletzt unter dem Namen „Haus der Vielfalt“. Die Kirche gehörte davor nicht der Diözese, sondern war Teil des Lehrlingsheims der Wirtschaftskammer.