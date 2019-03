Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tatjana Petrovic © Juergen Fuchs

In Irland sind Restaurants in einstigen Gotteshäusern zu finden, auch in Deutschland werden sie verkauft. Selbst wenn Profanisierung das letzte Mittel sei, hat der Wirtschaftsdirektor der Diözese Graz-Seckau, Andreas Ehart, jüngst im Interview bekräftigt: „Wir müssen über leer stehende Kirchen nachdenken, die seelsorglich nicht mehr genutzt werden.“

Zur selben Zeit hat sich die Grazer Psychotherapeutin Tatjana Petrovic eine jahrelang ungenutzte Kapelle, also eine kleine Kirche ohne Pfarrrecht, in der Grottenhofstraße 5 in Wetzelsdorf gekauft, um sie in ein Kreativzentrum für alle umzuwandeln. Doch hat nicht die Diözese den Abverkauf begonnen. Nein, die 1955/56 erbaute Kapelle Heiliger Josef gehörte zum Lehrlingsheim der Wirtschaftskammer, die diese vor einigen Jahren an einen Privatinvestor veräußert hat, der diese nicht genutzt und weiterverkauft hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.