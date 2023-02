Seit Monaten sorgen Versuche, den Film "Srpska - The Struggle for Freedom" in europäischen Städten zu zeigen, immer wieder für Aufregung und Proteste, vor allem aus bosnischen Kreisen. In Wien erreichten vorigen Herbst Bürgermeister Michael Ludwig Protestnoten. In Graz platzte ebenfalls schon im Herbst die erste geplante Aufführung des Films in einer Kirche der serbisch-orthodoxen Gemeinde. Doch heute Freitag soll der heiß umstrittene Streifen im Beisein des serbischen Regisseurs Boris Malagurski im Grazer "Haus der Vielfalt" in der Grottenhofstraße 5 gezeigt werden. Prompt wird dieser Termin zum Politikum in der Stadt.