Es ist einer der Höhepunkte des Konzertsommers heuer in Graz: Die Show von Nick Mason‘s Saucerful of Secrets auf der Schloßbergbühne Kasematten. Nick Mason wurde als Gründungsmitglied und Schlagzeuger von Pink Floyd bekannt, er ist das einzige konstante Mitglied, das auch auf allen Alben und bei allen Live-Shows dabei war. Seine Band Saucerful of Secrets wurde 2018 gegründet und besteht aus Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken. Sie spielen Pink Floyd’s gefeierte und wichtigen frühen Werke. Von den 1967ern mit „The Piper At The Gates of Dawn“ bis hin zu den 1972ern mit „Obscured By Clouds“ ist alles dabei, auch das Epos „Echoes“.

Vor seinem Auftritt auf den Kasematten – es gibt übrigens noch Restkarten an der Abendkassa! – hat sich Pink Floyd-Gründer und Schlagzeuger Nick Mason noch in das Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen.

© Spielstätten

Nach Graz gibt es einen freien Tag im Terminkalender. Danach tourt die Band weiter nach Italien, wo Auftritte in Mailand (18. Juli), Vicenza (19. Juli) und Bologna (20. Juli) warten.