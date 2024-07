Teil eins des Tegetthoffbrücken-Einhubs hatte am Pfingstsonntag für großes Staunen gesorgt. In den frühen Morgenstunden am Sonntag folgt nun Teil zwei der Arbeiten. Mit Fertigstellung der Montagearbeiten wird das 64 Meter lange, drei Meter hohe und sechs Meter breite Tandem Nord am Freitag ab 20 Uhr von Spezialtransportern zur Tegetthoffbrücke gebracht. Am Samstag kommen zwei Spezialkräne (am Marburger Kai und am Grieskai), die antransportiert und aufgebaut werden. Diese zwei Kräne heben das Tandem dann Sonntagfrüh ab etwa 7 Uhr (bei Schlechtwetter am Montag) in die zukünftige Lage.

Die Arbeiten führen auch zu Verkehrsmaßnahmen:

Am Lendkai gilt ab Höhe Floßlendplatz für den gesamten Zeitraum (Freitag 20 Uhr bis Montag 20 Uhr) ein Fahrverbot für Lkw von mehr als 7,5 Tonnen Richtung Süden.

Ab Erzherzog-Johann-Brücke gibt es Richtung Süden eine Umleitung über Igelgasse – Griesgasse – Arche Noah.

Die Zufahrt zur Belgiergasse und Defreggergasse von Norden kommend ist über Igelgasse und Griesgasse möglich.

Die Ausfahrt aus der Defreggergasse, der Belgiergasse und dem nördlichen Abschnitt der Griesgasse Richtung Grieskai ist über die Arche Noah möglich.

Insbesondere während des Einfahrens des Tandems vom Montageplatz in der Belgiergasse auf den südlichen Teil der Brücke am Freitag ist in der Belgiergasse, der Griesgasse und am Grieskai mit Anhaltezeiten zu rechnen.

Das Video von der Einhub-Aktion zu Pfingsten