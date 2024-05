Zugegeben, wer zum Bad zur Sonne spaziert oder zu den beiden Standorten der Stadtbibliothek, kann sich am schwarzen Trumm vorbei zwängen und auch sprühende Funken beobachten. Doch wegen der aktuellen Straßensperren dürften die meisten Grazerinnen und Grazer gar nicht bemerken, was seit Wochen in der Belgiergasse vor sich geht – wird doch dort ein nagelneues Tragwerk zusammengeschweißt. Es ist die erste Hälfte der „Tegetthoffbrücke 2.0“, die auf einer eigens errichteten Baustelle entsteht. Und in den kommenden Tagen ans Ziel gebracht wird.