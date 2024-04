Eine tonnenschwere Maßarbeit in der Nacht auf extra abgesperrten Straßen: Das letzte Mal erlebte Graz so etwas im Jahr 2018, als Originalflugzeuge zum Hotel Novapark gebracht wurden, um dort auf dem Dach als Restaurant/Bar zu landen. Sechs Jahre später war es nun wieder so weit: In der Nacht auf den heutigen Dienstag kurvte ein 49 Meter langer Lkw durch die Landeshauptstadt. Die Lieferung: Ein immerhin auch 36 Meter langer Stahlträger. Dieser ist so wie die drei weiteren Stützen, welche in den nun folgenden Nächten zugestellt werden, als Verstärkung für die neue Tegetthoffbrücke neben dem Andreas-Hofer-Platz gedacht: Als Teil der neuen Tramroute muss die Brücke ja ab Herbst 2025 auch Straßenbahngarnituren tragen können.