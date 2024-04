Läuft alles wie geplant, wird es heuer am 29. November so weit sein: Autos können wieder über die Tegetthoffbrücke fahren, Fußgänger auf der Höhe des Andreas-Hofer-Platzes vom rechten zum linken Murufer spazieren. Bis dorthin herrscht Hochbetrieb auf der Baustelle. In der kommenden Woche stehen dabei wieder besonders aufsehenerregende Schritte an. Ende Jänner hatte ja der Spezialeinsatz zweier großer Kräne für Ahs und Ohs gesorgt. Sie hatten die Hälfte der alten Tragekonstruktion aus der Verankerung gehoben. Nun ist es die Anlieferung der ersten neuen Brückenteile, die für großes Baustellenkino sorgen wird.