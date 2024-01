Was bloß in einem Nebensatz erzählt wird, lässt das journalistische Herz sofort höher schlagen – und den eigentlichen Grund des Ausflugs in den Hintergrund rücken: Denn bei einem letzten Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung auf der Tegetthoffbrücke, die ja mit Blick auf die künftige Straßenbahnroute erneuert wird, erzählen Bauarbeiter plötzlich von ihren kuriosen Entdeckungen. Im Hohlraum der Brücke, unter der Asphaltdecke und über der Mur, fanden sich nicht nur wie vorgesehen Fernwärme- und Stromleitungen: „Wir haben auch Glasflaschen sowie ein Schachbrett entdeckt. Da dürfte sich jemand häuslich eingerichtet haben.“