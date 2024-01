Ausnahmsweise und nur nach dem Reinschlüpfen in Sicherheitsschuhe darf die Kleine Zeitung die Bauzäune passieren – und ein letztes Mal die Grazer Tegetthoffbrücke betreten. Zumindest das, was vom 1974 eingehobenen Tragwerk noch übrig ist: Denn um dieses auf die neue Straßenbahnstrecke und somit auf die Last von Straßenbahnen vorzubereiten, wird die Brücke „ertüchtigt“. Also erneuert. Die Folge: Am morgigen Montag, voraussichtlich ab neun Uhr früh, wird die Hälfte entfernt. Zwei Kräne heben das 160 Tonnen schwere Trumm heraus und laden es vorübergehend auf der anderen Hälfte ab.