Die Serie von Paragleitunfällen, die sich derzeit in der Steiermark bemerkbar macht, setzt sich fort: Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirch in Vorarlberg wollte am Freitagnachmittag am Schöckl paragleiten. Aufgrund eines technischen Gebrechens geriet er in einen Unfall und stürzte ab.

Gegen 13.30 flog der Mann mit seinem Gleitschirm vom Schöckl talabwärts. Der Schirm klappte jedoch laut Aussagen von Augenzeugen auf unerklärliche Weise zusammen und führte dazu, dass der Pilot in ein Waldstück abstürzte. Er prallte dabei gegen einen Baum und fiel danach auf den Waldboden.

Rettung mit Hubschrauber

Die Augenzeugen verständigten die Rettungskräfte. Der 63-Jährige Vorarlberger wurde vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 mittels Taubergung gerettet und in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Er erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades.

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein weiterer Paragleitunfall: In Tragöß stürzte ein Gleitschirmpilot kurz nach dem Start wieder ab. Im Mai passierte ebenfalls am Schöckl ein Unfall, bei dem ein Paragleiter auf einem Baum landete.