Es sind zwei Großprojekte am Weg zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung in Graz: die Müllverbrennungsanlage in der Sturzgasse, von der Koalition stets Energiewerk genannt, sowie die Energetische Klärschlammverbrennung in Gössendorf. Beides Millionenprojekte, beides unter Federführung der Energie Graz. Und für beides wurden nun Planungsmittel in Höhe von 12,5 Millionen Euro im Gemeinderat freigegeben.