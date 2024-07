Kein guter Lauf für bewegungshungrige Kinder, Jugendliche und Junggebliebene in Graz: Wie am Freitag berichtet, wurde der beliebte Beachvolleyball- und Beachsoccerplatz im Margaretenbad am Freitag behördlich gesperrt. Das juristische Tauziehen nach einer Anrainerbeschwerde im Jahr 2006 (!) endete vorläufig mit einer rechtskräftigen Nutzungsuntersagung der Anlage. Ob der Platz irgendwann wieder bespielt werden darf, steht in den Sternen. Nun die zweite schlechte Nachricht: Auch bei den Sportplätzen von Grazer Pflichtschulen, die in den letzten Jahren in den Ferien allen kostenlos offen standen, steht man zum Ferienstart vor verschlossenen Toren.