Für einen Traumtag im beliebten Grazer Margaretenbad war am Freitag eigentlich alles angerichtet. Nach eher kühlen Tagen ist endlich das Badewetter zurück. Am Vormittag wurden in den Schulen noch die Zeugnisse verteilt, Kinder und Jugendliche in der Steiermark starten mit dem heutigen Nachmittag ja in die langersehnten Sommerferien. Eine böse Überraschung hielt der Tag allerdings für jene bereit, die die Ferien im Bad mit einem Match am stets gut besuchten Beachvolleyball- und Beachsoccerplatz eröffnen wollten. Netze und Tore waren nicht mehr da. Ein Aushang der Holding Graz Freizeit informiert darüber, dass die Nutzung des Areals als Sandsportanlage behördlich untersagt wurde und der Beachvolleyballplatz deshalb geschlossen werden musste.