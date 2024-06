Über den Dächern von Graz kam es am Donnerstag aus Sicht der Stadtverantwortlichen zu einem „historischen Pakt“: Im Rahmen eines feierlichen Aktes am Schloßberg haben Vertreter von 40 Grazer Unternehmen eine Vereinbarung mit der Stadt unterzeichnet. Das gemeinsame Ziel: Die steirische Landeshauptstadt soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Weil aber etwa nur drei Prozent der CO₂-Emissionen in Graz auf das Konto der Stadtverwaltung und städtischer Tochterfirmen gehe, „braucht es das Mitwirken aller“, betonten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Daher der Pakt, der zwar keine rechtliche Verbindlichkeit aufweise, aber eine „ernsthafte Willenserklärung“ sei.