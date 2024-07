Am 5. Juli findet von 9.30 bis 13 Uhr in Graz zum dritten Mal die Aktion „Segen to go . . . on holiday“ statt. Gemischt-ökumenische Teams segnen zum Schulschluss und Sommerferienbeginn an verschiedenen Orten in Graz, all jene, die vorbei kommen und gesegnet werden möchten.

Das Zielpublikum sind in erster Linie Schülerinnen und Schüler, die erfreut vom Zeugnis und erleichtert dem Sommer entgegenblicken, oder betrübt und sorgenvoll Richtung Nachprüfung. Aber auch Lehrkräfte und Eltern können sich zum Schulschluss und für den Start in die Sommerferien segnen lassen – und natürlich auch alle anderen, die an diesem Tag einen Segen wollen: "Im Zentrum steht der persönliche, individuelle Zuspruch für jede und jeden", betont Marcus Hütter, Pfarrer in der Liebenauer Erlöserkirche.

„Mit dem Segensangebot und bei Bedarf seelsorglichen Gesprächen, die sich erfahrungsgemäß immer ergeben, soll ein sichtbares Zeichen in der Öffentlichkeit gesetzt werden: Wir sind Kirche mit und für andere“, erklären das Organisatoren-Pfarrteam Sara Huber, Marcus Hütter und Friedrich Eckhardt, die auch noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern sind.

© Heilandskirche Graz

Aufblasbare Regenbögen

Durch große, aufblasbare Regenbögen werden die kleinen ökumenischen Teams in ihren liturgischen Gewändern am Hauptbahnhof, Reininghausgründe und am Eisernen Tor gut erkennbar sein. Interkonfessionelle Teams bieten Segen in verschiedenen Formen an: als Klebetattoos, als Armbänder und durch Handauflegung. "Der Regenbogen steht für die möglichen Neuanfänge, die Gott uns jeden Tag bietet, und soll Hoffnung ausdrücken", erklärt Sara Huber.

Beteiligt an der Aktion sind Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen, römisch-katholischen, altkatholischen, baptistischen, koptisch-orthodoxen und neuapostolischen Kirchen. Die Projektidee und Projektplanung verantworten die evangelischen Pfarrer Friedrich Eckhardt und Marcus Hütter sowie Pfarratmskandidatin Sara Huber: „Mit der Aktion „Segen to go“ wollen wir Schüler:innen am Zeugnistag zusprechen „Du bist mehr als du (nicht) geleistet hast“.

Auch den Lehrer:innen und Eltern wollen wir uns an diesem Tag zuwenden nach einem langen, teils kräftezehrenden Schuljahr und zum ersehnten Sommerferienbeginn. Im Zentrum steht der persönliche, individuelle Zuspruch für jeden und jede. Unser Erkennungszeichen – der Regenbogen – steht für die möglichen Neuanfänge, die Gott uns jeden Tag bietet und soll Hoffnung ausdrücken. Zudem passt der Regenbogen durch seine unterschiedlichen Farben gut zu unseren ökumenischen Segensgruppen, da auch wir durch die Beteiligung verschiedener Kirchen die Vielfalt ausdrücken und gleichzeitig eine versöhnte Einheit bilden.“

"Beim Segen sagen wir das gute Wort Gottes, seine Liebe, seine Nähe, seine Zuwendung und sein Wohlwollen uns Menschen und der ganzen Schöpfung gegenüber zu", erklärt Christian Leibnitz, Vorsitzender des Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in der Steiermark, das Ziel der Aktion. Superintendent Wolfgang Rehner: "In ökumenischer Verbundenheit sprechen wir den jungen Menschen zu, dass die Ferien unter Gottes Schutz eine gesegnete Zeit sein mögen."

Immer wieder macht die Grazer Heilandskirche, die heuer ihr 200-jähriges Jubiläum feiert, von sich reden, zuletzt durch die aufsehenerregende Osteraktion einer öffentlichen Fußwaschung oder auch durch die Plakat-Aktion mit einem sich küssenden Pfarrerspaar oder einer schwangeren Pfarrerin.

Im Vorjahr war die Aktion zum zweiten Mal in Folge ein großer Erfolg: