Stammkunden können es gar nicht glauben, im persönlichen Gespräch bestätigt Alfons Viellieber aber: Der Garten- und Floristikspezialist schließt mit Ende Juni seine Pforten in der Dr. Pfaff Gasse im Grazer Bezirk St. Peter. Pflanzen und Blumensträuße wird man vor Ort nicht mehr einkaufen können, der Betrieb bleibt aber erhalten. „Wir richten uns neu aus und konzentrieren uns künftig auf die Gartengestaltung und Gartenpflege“, kündigt der Firmenchef an. Die Gründe für diesen Schritt möchte Viellieber nicht näher kommentieren. „Am Geschäft liegt es nicht, das läuft sehr gut“, unterstreicht er aber. „Die Nachfrage im Bereich Gartengestaltung ist riesig und hat in den Coronajahren noch deutlich zugenommen“, gibt er Einblick in die Branche.