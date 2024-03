„Spanish Rose“ nennt sich die neue Kollektion, mit der Mothwurf in den Frühling startet. Wie gewohnt, verbindet das Familienunternehmen mit Sitz in Gratkorn auch bei seinen neuesten Stücken aktuelle Mode und trachtige Akzente. „Wir nennen unseren Stil gerne Mode zwischen Ursprung und Zeitgeist“, erklärt Anna-Katharina Mayer. Die 35-Jährige zeichnet bei Mothwurf unter anderem für das Design verantwortlich und ist in diesem Bereich in die Fußstapfen ihrer Mutter Stefanie Schramke getreten.