Bekannter Backhendlwirt mit zehn Buchstaben? Gäbe es eine eigene Ausgabe des Kreuzworträtsels für Graz und das Umland, wäre eine Antwort naheliegend: Griesbauer. Das Gasthaus im Schaftal zieht seit Generationen Gäste an, die vor den Toren der Landeshauptstadt in der Gemeinde Kainbach bei Graz nicht nur frische Luft, sondern auch Klassiker wie Backhendl, Fritattensuppe, Schweinsbraten oder Malakofftorte genießen möchten. Neben den Ausflüglern sind es Familienrunden, die dort gern nach einer Taufe oder Erstkommunion zusammensitzen. Grund zu feiern hat 2024 allerdings auch das Lokal selbst: Der 100. Geburtstag steht heuer an.