Es gilt als die Mutterstadt des Techno: In den Schwarzen Vierteln von Detroit entstand ab Mitte der Achtziger Jahre eine harte, treibende Mischung aus europäischem Electro und Chicago House, die Wegbereiter für die – später fast ausschließlich von Weißen geprägte – Tanzmusik namens Techno war. Detroit liegt aber jetzt auch in Graz, genauer gesagt: Unter Graz. Neben der Helmut-List-Halle entstand bei der Errichtung des Parkhauses, das zugleich auch den neuen Stadtteil „Smart City“ vom Zuglärm abschirmen soll, eine unterirdische Halle, die technisch alle Stückerln spielt und mit sehr trockenem Sound akustisch das Gegenteil zur auf Klassik ausgelegten Helmut-List-Halle ist. Die Halle D oder Detroit-Halle, wie sie vor allem in Anspielung auf die Herkunft Kathryn List, die mit ihrem Mann und AVL-Chef Helmut List der Cultural Foundation vorsteht, heißt.