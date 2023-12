Die Empfehlung lautet: Tanzbeine ölen, es wird bewegend. Meute kommt im Frühjahr 2024 als Headliner zum Grazer springfestival. Die elfköpfige Hamburger Techno-Marching-Band steht für Techno-, House- und Deep House-Hits im Blasmusiksound. Und das ist ziemlich mitreißend. Das hat das Ensemble in seinen ikonischen roten Uniformen nicht nur bei Konzerten schon oft unter Beweis gestellt - in Clubs genauso wie in ehrwürdigen Locations wie dem Wiener Konzerthaus. Aber auch bei Umzügen auf der Straße.

Hypnotisch treibender Techno und expressive Blasmusik: Was als kleines Experiment auf den Straßen von St. Pauli begann, hat sich mittlerweile zu einem weltweit gefeierten Phänomen mit viralen Hits und ausverkauften Clubs entwickelt. 2023 waren Meute schon in der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ zu sehen, dazwischen gab es eine Tour mit Stops etwa in Neuseeland, Australien und Amerika. Und auch das vierten Studioalbum „Empor“ ist, nach den Hits „Tumult“, „Puls“ und „Taumel“ schon im Werden.

Wilde Ritte

Folgerichtig macht sich die Band bereit für einen weiteren wilden Ritt durch das Jahr 2024: Quer durch Europa lädt „Meute“ zum Tour-Besuch und macht am 30.05.2024 in Graz beim springfestival auf den Kasematten Halt. Versprochen ist „bunter, berauschender Exzess in schweißtreibender Glückseligkeit“ - seit jeher ein Schwerpunkt des 2001 ins Leben gerufenen Festivals für elektronische Kunst und Musik. Auch für die Ausgabe 2024 sollen es mehr als 100 nationale und internationale Acts mit Live Konzerten, live Electro­nic Performances, DJ Sets und Visual Arts werden. Einmal mehr setzt spring dabei auf die gesamte Grazer Innenstadt als Festival-Location . Clubs, Bars, Parks, Lagerhallen, der Schlossberg, Marktplätze und im Guerilla Stil spontan bespielte öffentliche Räume sind die vielfältigen Austragungsorte. Die ersten Tickets gibt´s ab 4. Dezember unter www.springfestival.at