Am Muttertag 2024 erlebt eine neue Gastro-Regelung in Graz ihre Geburtsstunde: Ab dem heutigen Sonntag können Lokale in fünf Grazer Marktgebieten auch sonntags aufsperren – und zwar am Lendplatz, Jakominiplatz, Geidorfplatz, Griesplatz und in Reininghaus. „In den vergangenen beiden Jahren haben wir den lang gehegten Wunsch einer Öffnung der Gastronomie am Sonntag am Lendplatz mit einem Pilotprojekt erprobt – mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen“, erklärte der für die Grazer Märkte zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) die neue Regelung. Zum Schutz der jeweiligen Anrainer werde man die Öffnungszeiten am Sonntag auf 9 bis 18 Uhr beschränken.