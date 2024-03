Nach langem Ringen um eine Neugestaltung des Ortweinplatzes soll heuer endlich Bewegung in die Sache kommen: Der Platz, der schon seit vielen Jahren eine Flächenwidmung als „öffentliche Parkanlage“ hat, wurde ja von den Autos befreit und als Zwischenlösung mit Sitzmöbeln ausgestattet. Nun soll ein Fahrradspielplatz errichtet werden, wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bereits angekündigt hat. Neben der Fischeraustraße will sie eben den Ortweinplatz zu den ersten beiden Standorten der neuen Radspielplätze machen, die für mehr Fahrpraxis bei den Kindern sorgen sollen, um das Unfallrisiko und die auffallend hohe Durchfallsquote bei der Fahrradprüfung (60 Prozent im Jahr 2021) zu senken. Die beiden Spielplätze will man am Donnerstag als Teilprojekte im Rahmen der „Radoffensive“ im Gemeinderat beschließen.