Im „Theater im Palais“ in der Leonhardstraße 19 geht morgen, Mittwoch, um Punkt 18 Uhr der Vorhang hoch. Doch auf dem Programm steht kein fiktives Stück der Grazer Kunstuni, sondern der ernsthafte Blick in die nahe Zukunft an diesem Standort – und das Publikum soll weniger unterhalten als vielmehr informiert werden: Experten von Stadt und Holding Graz wollen Antworten zur nächsten Großbaustelle in der Landeshauptstadt liefern. Diese geht ab Juli eben in der Leonhardstraße über die Bühne und wird den Verkehrsraum rund um das Parkhotel neu ordnen.