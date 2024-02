Im November-Gemeinderat wurden die Weichen für das nächste Verkehrsprojekt gestellt: In der Maiffredygasse und Leonhardstraße werden auf einer Länge von 400 Metern die Schienen der Linien 1 und 7 samt Unterboden erneuert, was die Stadtbaudirektion dafür nutzt, den Straßenraum generell umzugestalten – um die Straßenbahn flotter vorankommen zu lassen, wird der Autoverkehr neu geordnet, daneben will man für mehr Grün und eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen. 1,2 Millionen Euro an Planungs- und Umsetzungsmittel wurden dafür freigegeben, die Holding stemmt für die Schienenbaustelle zusätzlich 1,7 Millionen Euro.

Am 13. März will man Anrainerinnen und Anrainer und Geschäftstreibende per Infoveranstaltung (Theater im Palais der Kunstuniversität, 18 Uhr) informieren, schon jetzt flattern Infofolder zur Um- bzw. Neugestaltung in die Briefkästen.

Die wichtigsten Infos zur Baustelle:

sind Maiffredygasse sowie Leonhardstraße zwischen Brandhofgasse und Lichtenfelsgasse in den Sommerferien gesperrt. Die Umleitung erfolgt via Glacis, Elisabethstraße und Merangasse. Öffis: Für die Straßenbahnen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und den Endhaltestellen in Mariatrost bzw. LKH/Med Uni eingerichtet. Die Busse werden über die Elisabethstraße und die Merangasse geführt.

Was ab Herbst 2024 kommt:

Die Änderungen in der Leonhardstraße und Maiffredygasse © Stadt Graz / Stadtvermessungsamt, achtzigzehn

Nach Ende der Bauarbeiten ist wie berichtet in der Maiffredygasse kein Durchzugsverkehr vom Glacis kommend mehr möglich – auch für Fahrräder. Dafür kommt hier auf 450 Quadratmetern mehr Grün (neun neue Bäume) samt zehn Sitzgelegenheiten. Im Bereich Maiffredygasse zwischen Alberstraße und Leonhardstraße gibt es künftig weniger Parkplätze: Die 21 Schrägparkplätze können wegen zu geringer Breite die aktuelle Fassung der Straßenverkehrsordnung nicht mehr aufrechterhalten werden, stattdessen gibt es nur noch sechs Längsparkplätze.

Von der Leonhardstraße soll man dafür bis zur Alberstraße Richtung Zentrum abbiegen können. Zwischen Apotheke und Parkhotel kommt eine Druckknopfampel. Der neuralgische Punkt ist die Kreuzung Leonhardstraße/Schillerstraße/Lessingstraße, wo der Verkehr neu geführt wird. Von der Schillerstraße kommt man nicht mehr per Pkw in die Leonhardstraße, sondern wird per Einbahnstraße durch die Lessingstraße geleitet. In die Lessingstraße kann man von der Leonhardstraße nicht mehr links abbiegen. In der Lichtenfelsgasse wird die Einbahn umgedreht – abgestimmt mit geplanten Maßnahmen, die das Land in der Elisabethstraße/Hugo-Wolf-Gasse plant.

Hier geht es direkt zum Infofolder mit allen Details.

Für Fernwärme: Sperre in der Lessingstraße

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Gleisbaustelle gibt es seit 26. Februar: Die Sanierung eines Fernwärmeschachts sorgt für eine Sperre der Grazer Lessingstraße im Bereich Leonhardstraße bis Naglergasse (nur die Zufahrt zu den Hausnummern 2 und 12 ist möglich). Bis Mitte April werden Autolenker via Rechbauerstraße bzw. via Alberstraße/Schumanngasse umgeleitet.