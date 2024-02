Es war ein langes Hin und Her und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) wollte sich lange nicht festlegen: Bleibt die Neutorgasse nach der Baustelle für die Tram-Entlastungsstrecke für den Autoverkehr gesperrt oder doch nicht? Am heutigen Freitag wurden nun die Pläne für die Neugestaltung bei einem Pressetermin vorgestellt – und Schwentner hat entgegen der einstigen Ankündigung, dass es künftig keinen Durchzugsverkehr für die Straße mehr geben solle, zurückgerudert. Es sei nicht notwendig, den Autoverkehr auszusperren, die Straßenbahntrasse wird nach der Fertigstellung auch für Autos in Nord- und Südrichtung befahrbar sein. Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und Wohnungen bleiben also für den motorisierten Individualverkehr erreichbar.