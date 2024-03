Am Freitagnachmittag, 1. März, kam es vor einer Schule in Graz-Gries zu einem Zwischenfall zwischen einem 18-jährigen Syrer und einem 14-jährigen Burschen aus Afghanistan. Die beiden Jugendlichen gerieten aus noch ungeklärten Umständen in Streit. Die Situation eskalierte und der 18-Jährige verletzte den 14-Jährigen durch Schläge ins Gesicht schwer.