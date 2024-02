Eigentlich sollte das zwangsweise Münzenzählen der Vergangenheit angehören. Denn bis vor Kurzem musste, wer in Graz bei einem Automaten einen Parkschein für sein Auto lösen wollte, Kleingeld bei sich haben. Ab 2017 tauschte man aber die insgesamt 900 Automaten Schritt um Schritt aus und hat sie mit einer Bankomat-Funktion ergänzt.

Diese ist aber seit Mittwochvormittag defekt. „Ja, das ist ein technisches Problem beim Anbieter, das nicht nur die Automaten in Graz betrifft“, bestätigt Walter Ebner vom Parkraumservice. Ihm sei versichert worden, dass an der Behebung des Problems mit Hochdruck gearbeitet wird. Bis wann die Automaten wieder funktionieren, könne Ebner nicht sagen, weil die Stadt Graz darauf keinen Einfluss hat.

Was aber wichtig ist: „Die Gebührenpflicht ist deshalb nicht ausgesetzt, es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, zu bezahlen“, so Ebner. Er verweist eben auf die Münzen, mit denen man weiterhin bei jedem Automaten zahlen kann, sowie auf das Handyparken. Mehrere Anbieter bieten ja eine Abrechnung per App an.