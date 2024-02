Der Kauf von zwei Grundstücken in Wetzelsdorf, der am Donnerstag im Grazer Gemeinderat beschlossen werden soll, lässt Erinnerungen an einen schwarzen Tag in der Grazer Verkehrsgeschichte aufkommen: Eine Buslenkerin der Graz Linien hatte am 18. September 2018 am unbeschrankten GKB-Bahnübergang in der Grottenhofstraße das Rotlicht übersehen. Der Zug krachte in den Bus, die 34-jährige Lenkerin starb, elf Passagiere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Todeskreuzung wurde im Jahr 2019 mit einer Schrankenanlage gesichert. Nun soll ein weiterer Bahnübergang entschärft werden. Die Grundstücke, die die Stadt in der Peter-Rosegger-Straße um nicht ganz 1,3 Millionen Euro kauft, machen dort den Bau einer Unterführung möglich.