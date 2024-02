Das sollte man nicht versäumen, egal ob man nun als Teilnehmer oder Zuschauer kommt: Der 50. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung geht am Faschingdienstag (13. Februar) in Graz über die Bühne. Das närrische Treiben steht im heurigen Jubiläumsjahr unter dem Motto „Folscher 50er“. Echte Spaßvögel haben freilich auch im Grazer Umland Gelegenheit, sich ins Kostüm zu werfen. Schon am Wochenende regnet es in vielen Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung Konfetti.