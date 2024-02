Frisch und fesch rausgeputzt haben sich am Freitag im Grazer Kostümfundus die ORF-Moderatoren Sigrid Maurer, Thomas Seidl und Florian Prates. Weil es einen 50er zu feiern gibt. Einen „Folschen 50er“ sogar. Den vom Kleine Zeitung Faschingsumzug in Graz, der am 13. 2. (zufällig der Faschingsdienstag) ins Haus steht. Und vom ORF Landesstudio Steiermark live zu Ihnen nach Hause übertragen wird. Hunderte Meter Glasfaserkabel werden für die Übertragung verlegt. Rund 30 Mitarbeiter von Technik, Redaktion und Regie werden für die Übertragung tätig sein. Unter dem Motto „Das Steirerland im Narreng’wand – Folscher 50er“ wird dann ab 13.20 Uhr in ORF 2 österreichweit übertragen.

Die beliebte Parade geht dieses Jahr auf erweiterter Strecke über die Bühne: Der Start erfolgt bei der Oper, dann geht es über den Opernring und durch die Herrengasse zum Hauptplatz. Anmelden kann man sich als Teilnehmer (Wagen, Gruppe, Einzel) per E-Mail an grazerfasching@koop.at oder auf www.koop.at/kleinezeitungfasching.