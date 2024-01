Wenn man derzeit in Sankt Oswald bei Plankenwarth Bohrmaschinen hört und ein Ungetüm aus Holz erspäht, kann es sich nur um den Wagen von Familie Hausegger handeln, mit dem man am 13. Februar beim Faschingsumzug der Kleinen Zeitung Publikum und Jury überzeugen will. Das Gefährt soll 16 Meter messen: „Wir bringen auf jeden Fall Schneefall nach Graz mit, auch ein Berg und eine Apres-Ski-Bar kommen mit“, kündigt Thomas Hausegger schon jetzt an. Mehr wird nicht verraten, live zu sehen ist der Traktor mit drei Anhängern dann beim Umzug.

Bei Familie Hausegger wird schon an Wagen für den großen Umzug gearbeitet © Privat

Die 50. Ausgabe des Kleine Zeitung-Faschingszumzugs geht ja am 13. Februar 2024 auf erweiterter Strecke über die Bühne. Bereits bei der Oper erfolgt am Faschingsdienstag der Start, dann geht es über den Opernring und durch die Herrengasse zum Hauptplatz. Das passende Motto zum Fünfziger? „Folscher 50er“! Wir sind schon gespannt, welche weiteren kreativen Ansätze die Teilnehmer wählen. Anmeldungen zum Umzug bitte gleich per E-Mail an grazerfasching@koop.at oder auf www.koop.at/kleinezeitungfasching. Danach können Sie schon mit dem Wagenbau bzw. dem Kostümschneidern beginnen.

Von der Einzel-, Schüler bis hin zur Motto- und Gruppenwertung gibt‘s Bares abzustauben. Insgesamt spielen wir mithilfe der fachkundigen Jury, welche die Kostüme und Darbietungen bewertet, 5000 Euro Preisgeld aus.