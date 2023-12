Närrische Zeiten brechen an: Die 50. Ausgabe des Kleine Zeitung-Faschingszumzugs steht an und am 13. Februar schon dick im Kalender. Wenn die Teilnehmer dann Graz zur Narrenhochburg machen, geht die Parade am Faschingsdienstag auf erweiterter Strecke über die Bühne. Bereits bei der Oper erfolgt der Start, dann folgen Opernring, Herrengasse und Hauptplatz.

Neue Route

Das Motto zum Fünfziger? „Folscher 50er“! Wir sind gespannt, welche kreativen Ansätze die Teilnehmer wählen. Anmeldungen zum Umzug sind bereits möglich (siehe Info unten). Danach können Sie mit dem Wagenbau bzw. dem Kostümschneidern beginnen. Für den Kinderfasching gibt es eine neue Anlaufstelle, er findet im Joanneumsviertel statt. Überhaupt werden die Schüler heuer eine tragende Rolle unter den Narren spielen. Von der Einzel-, Schüler bis hin zur Motto- und Gruppenwertung gibt‘s Bares abzustauben. Insgesamt spielen wir 5000 Euro Preisgeld aus.