Asterix war im Kampf gegen die Römer, äh, pardon, gegen die anderen Narren im Vorjahr der Triumphator beim Kleine Zeitung Faschingszug. „Weil das so gut gelaufen ist, wollen wir die Serie fortsetzen und kommen heuer als die Männer von Flake nach Graz“, verrät Johann Prüller. Mit seiner bundesländerübergreifenden Partie von der Firma Esletzbichler Leitschienenmontage will Prüller mit einem großen Wagen („der Schiffsbau samt Masten ist in Arbeit“) die Jury beim 50. Faschingsumzug überzeugen. Mithilfe des Hauptdarstellers: „Mein achtjähriger Sohn Nico wird den Wickie geben.“ Da bleibt den Erwachsenen wohl nur die gut kostümierte Nebenrolle.

Die Narrenhochburg

Wenn die Teilnehmer die Landeshauptstadt am 13. Februar zur Narrenhochburg machen und der ORF Steiermark wieder live überträgt, geht die Parade auf erweiterter Strecke über die Bühne. Bereits bei der Oper erfolgt am Faschingsdienstag der Start, dann geht es über den Opernring und durch die Herrengasse zum Hauptplatz. Das Motto heuer? „Folscher 50er“! Wir sind schon gespannt, welche kreativen Ansätze die Teilnehmer abseits von Wickie wählen. Anmeldungen zum Umzug sind jedenfalls ab sofort möglich: Per E-Mail an grazerfasching@koop.at oder auf www.koop.at/kleinezeitungfasching.

Für den Kinderfasching gibt es eine neue Anlaufstelle. Er findet 2024 im Joanneumsviertel statt und nicht wie in den Jahren zuvor im Landhaushof. Überhaupt werden die Schüler heuer auch eine tragende Rolle unter den Narren spielen. Von der Einzel-, Schüler bis hin zur Motto- und Gruppenwertung gibt‘s Bares abzustauben. Insgesamt spielen wir mithilfe der fachkundigen Jury, welche die Kostüme und Darbietungen bewertet, 5000 Euro Preisgeld aus.