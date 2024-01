Gleich drei Grazer Gemeinderätinnen sind aktuell schwanger. Sie fordern jetzt die Möglichkeit, auch politisch in Karenz gehen zu können – gleich wie im Landtag.

Das gab es noch nie: Gleich drei Grazer Gemeinderätinnen sind derzeit schwanger, ihre jeweiligen Geburtstermine liegen nur wenige Wochen auseinander. Manuela Wutte von den Grünen ist eine von ihnen. In ihrer letzten Sitzung vor dem Mutterschutz stellt sie nun den Antrag, endlich eine Karenzregelung für Mandatarinnen und Mandatare einzuführen – und sie erhält dabei die Unterstützung der anderen beiden, nämlich Anna Hopper und Marion Kreiner (beide ÖVP).

Eine Situation, die „nicht vorgesehen ist“

Für Wutte ist es bereits die zweite Schwangerschaft als Gemeinderätin. „Ich habe erlebt, dass sich Frauen dann verschämt austauschen, wie man das am besten regelt. Ich und viele andere hatten immer das diffuse Gefühl, in einer Situation zu sein, die nicht ‚vorgesehen‘ ist“, so Wutte.

Manuela Wutte © privat

Aktuell gibt es nur die Möglichkeit, sich für eine Sitzung entschuldigen zu lassen, etwa wenn man krank oder beruflich verhindert ist. Das Statut sieht theoretisch auch eine Beurlaubung vor, „bei einer Dauer von bis zu sechs Wochen kann es die Bürgermeisterin bewilligen, darüber hinaus braucht es einen Beschluss des Gemeinderates“, weiß Helmut Schmalenberg, Leiter der Präsidialabteilung. „Das ist, soweit ich mich erinnern kann, aber noch nie vorgekommen.“

„Nicht wertschätzend den Frauen gegenüber“

„Und es ist auch nicht wertschätzend den Frauen gegenüber“, betont Anna Hopper. „Ich will nicht alle Gemeinderäte darum bitten müssen, wegen meines Babys zu Hause zu bleiben.“ Das sieht auch Wutte so: „Schwangerschaft ist keine Krankheit.“ Deshalb fordert sie, die Karenzregelung des steiermärkischen Landtags auch für Graz zu übernehmen. Dort können Abgeordnete – also Männer wie Frauen! – „aus persönlichen Gründen, insbesondere zur Betreuung der minderjährigen Kinder und der Pflege und Betreuung naher Angehöriger, auf die Ausübung ihres Mandates befristet verzichten“. Den Zeitraum können die Politiker selbst wählen und bekannt geben, die Spanne reicht von drei Monaten bis zu einem Jahr.

Marion Kreiner und Anna Hopper © privat

Eine Form von Karenzgeld gibt es nicht, das sehen Wutte und Hopper auch für Graz nicht vor. Der große Unterschied zu bisherigen (Nicht)Regelung: Meldet man sich für eine oder mehrere Sitzungen krank, gibt es keinen Ersatz. Damit können sich Mehrheitverheitsverhältnisse ändern. Bei einer Karenzregelung würde es eine Karenzvertretung geben, sprich: Eine andere Abgeordnete nimmt den Sitz in der Zwischenzeit ein. Wichtig dabei: Die Rückkehr ist klar geregelt, es braucht dann keine Neuangelobung mehr. Das erspart auch mögliche innerparteiliche Debatten, ob und wann Schwangere oder Jungväter zurückkehren können.

Wuttes Antrag wird heute jedenfalls mit breiter Mehrheit angenommen. Für sie selbst sowie Hopper und Kreiner hat es aber keine Auswirkungen. Denn der Antrag ist eine Petition ans Land: Der Landtag muss nämlich dafür das Statut der Stadt Graz ändern. Und das dauert erfahrungsgemäß.