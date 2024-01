„Graz hat die teuersten Öffi-Tickets in ganz Österreich“, sagt Axel Kassegger. Der Stadtparteiobmann der Grazer FPÖ stellt gemeinsam mit Gemeinderat Günter Wagner im Nachklang des Bundesparteitages vergangene Woche in Premstätten eine Reihe an freiheitlichen Forderungen. Eine davon: Die Einführung eines Einzelfahrt-Tickets für Bus und Straßenbahn. Derzeit ist das Stundenticket das kleinste Ticket, aber eine Fahrt dauere selten eine Stunde, so Kassegger.