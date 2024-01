Die #MeToo-Bewegung hat die Kunst- und Kulturszene ordentlich durchgeschüttelt in den vergangenen Jahren. Es geht dabei um sexuelle Übergriffe und das Ausnutzen von Abhängigkeiten in kulturellen Institutionen. „Wissen tun es dabei oft alle in diesem Bereich, aber Konsequenzen oder Schutzkonzepte fehlen meist. Darauf wollen wir mit einem Fairnesskodex für alle Kultureinrichtungen eine Antwort finden“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch. Sie bringt, abgestimmt mit den Koalitionspartnern KPÖ und Grünen, einen Dringlichen Antrag ein.