Eine 86-jährige Fußgängerin wurde Dienstagnachmittag in der Elisabethstraße von einem Pkw erfasst. Die Rettung transportierte die Verletzte in das LKH Graz.

Fußgängerin (86) am Gehsteig von Pkw erfasst und schwer verletzt

Unfall in Graz

Ein Verkehrsunfall ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Elisabethstraße passiert: Eine 86-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde am Gehsteig auf Höhe Haus Nr. 84 von einem Pkw erfasst, den ein 85-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung, lenkte.

Die Frau wurde durch den Zusammenstoß zu Boden gestoßen. Sie verletzte sich schwer und musste im LKH Graz stationär aufgenommen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass eine Unachtsamkeit des Pkw-Lenkers der Grund für den Unfall war, wie Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion, mitteilte.