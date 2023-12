Am dritten Adventsonntag ereignete sich im südsteirischen Wagna ein Verkehrsunfall. Gegen 6.27 Uhr waren zwei Personen mit dem Pkw auf der B 67 in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam das Auto von der Fahrbahn ab und krachte in den Zaun eines Einfamilienhauses.

Die Feuerwehr Leitring rückte mit sieben Mann aus, Polizei und Rotes Kreuz waren ebenfalls vor Ort. Laut Informationen der Polizei wurden bei dem Unfall sowohl Lenker als auch Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Die Rettungssanitäter versorgten die beiden und brachten sie anschließend ins Landeskrankenhaus Südsteiermark, Standort Wagna. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, säuberte sie anschließend und band die Betriebsmittel. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet.