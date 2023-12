Für rund 68 Prozent der steirischen Haushalte gehört ein Christbaum nach wie vor einfach zu Weihnachten dazu – keiner aus Plastik, sondern ein „echter“. Den kaufen laut Landwirtschaftskammer Steiermark auch die Grazer am liebsten beim Christbaumbauern. Direkt im Stadtgebiet ist das heuer wieder bei 14 Christbaummärkten möglich, die teilweise sogar am 24. Dezember noch offen halten werden.

Christbaumbauern in Graz und im Umland

16 Christbaumbauern am Stadtrand um aus dem Grazer Umland sorgen dafür, dass die satt-grünen Weihnachtsfreuden auf möglichst kurzem Weg in die Grazer Wohnzimmer kommen. Dazu kommen noch viele, die ihre Bäume ab Hof verkaufen. Wo man dem Christkind im Raum Graz am fleißigsten unter die Arme greift, weiß Rosemarie Wilhelm von der Landwirtschaftskammer Steiermark. „Stark vertreten sind die Christbaumbauern in Mariatrost, Hitzendorf, Vasoldsberg, Kainbach, Raaba, Gratwein und Sankt Bartholomä“, erklärt sie.

Gerhard Schwaiger hat seinen Stand seit 38 Jahren in der Maria-Theresia-Allee im Stadtpark © Andrea Rieger

„Das ist eine Ganzjahresarbeit“

Gerhard Schwaiger aus St. Pankrazen ist mit seinem Stand heuer schon zum 38. Mal in der Maria-Theresia-Allee im Grazer Stadtpark vertreten. „Tendenziell greifen die Leute heuer zu etwas kleineren Bäumen“, beschreibt er die aktuelle Entwicklung der Nachfrage. Seine Schilderungen machen klar: Leicht verdient ist das Geld mit den Christbäumen nicht. „Das ist eine Ganzjahresarbeit. Wir setzen die Bäume, dann mähen wir mehrmals das Gras, korrigieren laufend den Wuchs“, erzählt er aus der Praxis.

„Ja, wir sind etwas teurer geworden“, räumt Schwaiger genauso ein wie Andreas Glawogger aus St. Bartholomä, der am Burgring seine Bäume anbietet. „Die Standgebühr, die Netze, das Parken, alles ist teurer geworden“, so Glawogger. Je nach Wuchs und Qualität liegt der Preis der Tannen bei ihm heuer zwischen 18 und 35 Euro. Es ist kein Instant-Produkt, das man dafür bekommt. „Ein vier Meter hoher Baum braucht zwischen 14 und 16 Jahre, bis er so groß ist, erklärt Glawogger. „Das Geschäft läuft so wie in den letzten Jahren“, zieht er eine erste Zwischenbilanz. „Das Wetter sollte halt nicht so schlecht werden, wie vorausgesagt“, wünscht er sich noch für die restlichen Tage bis Weihnachten. Und dass die Kunden beim Christbaumkauf genau schauen. „Die Banderole der steirischen Christbaumbauern garantiert, dass der Baum aus der Steiermark kommt“, unterstreicht er.