Ob ältere Semester unter den Fans des SK Sturm Graz, Stammgäste in den Lokalen am Lendplatz oder Weinenthusiasten - ihnen allen ist Alois Paul ein Begriff. Der umtriebige Grazer wurde am Freitag von Bürgermeisterin Elke Kahr mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm er gemeinsam mit seiner Frau Traude und Wegbegleitern entgegen.