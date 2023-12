Am 13. November haben die Arbeiten begonnen, am 15. Dezember ist der neue Geh- und Radweg in der Eggenberger Straße (auf Höhe Bauamt) fertig und für den Verkehr freigegeben. Der neue Weg soll die Verkehrssituation für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer nachhaltig verbessern.