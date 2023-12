Es ist kein Verkehrserziehungsgarten, sondern ein richtiger Spielplatz: Auf Wippen, Slalomparcours und kleinen Hügeln sollen sich kleine Kinder am Fahrrad austoben können und so spielerisch Fahrradfahren lernen. Radspielplätze, wie es sie in Bern, in Dänemark und auch in Wien schon gibt, waren ein wichtiges Ziel der Grazer Koalition. Denn: „Je besser unsere Kinder das Radfahren beherrschen, desto sicherer sind sie im Verkehr unterwegs. Damit fördern wir auch die so wichtige Bewegung im Alltag“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.