Der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist ein unterhaltsamer Klassiker – ganz im Gegensatz zu jenen Déjà-vu-Erlebnissen, mit denen die Marburger Straße in Graz regelmäßig aufwarten kann: Wiederholt werden die dort angebrachten Poller ignoriert und daher demoliert. Das mindestens achte Mal passierte am heutigen Montag: „Wegen einer Beschädigung und Reparaturarbeiten an den Pollern und der damit verbundenen Sperre der Marburger Straße“ müsse man die Linien 64 und 64E in beiden Fahrtrichtungen umleiten, meldeten die Graz-Linien. Kurioser Hintergrund: Dieses Mal war kein Autolenker schuld, wie man auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt – sondern ein Buslenker, der ohnehin zum Durchfahren berechtigt gewesen wäre, aber offenbar noch schnell durchschlüpfen wollte.