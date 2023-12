Am heutigen Donnerstag wird das Budget für 2024 im Gemeinderat beschlossen. Eine zentrale Kennzahl im Budget ist die Schuldenentwicklung. Steigende Schulden wurden in der Ära Nagl stets kritisiert, nun zeigt der Pfeil noch steiler nach oben: von 1,6 Milliarden Euro jetzt auf 2,4 Milliarden im Jahr 2028. Ein Plus von 52 Prozent in sechs Jahren.

Die Neos kündigten bereits an, gegen das Graz-Budget 2024 zu stimmen.

Das Grazer Budget in der Grafik

Abschied für Ehmann, FläWi neu

Einen emotionalen Abschied gab es vom langjährigen SPÖ-Chef Michael Ehmann, der in seine letzte Gemeinderatssitzung ging. Im Gespräch zieht er Bilanz über Gelungenes und die bittersten Stunden. Und er blickt humorvoll voraus.

Die Koalition bringt eine große Änderung des Flächenwidmungsplanes ein – und hat dank Neos und KFG die Zweitdrittelmehrheit.

Streit um Baustellenförderung und Bildungsbudget

Beschlossen werden sollte die überarbeitete Baustellenförderung von Günter Riegler, stattdessen gibt es einen Abänderungsantrag – die Grünen ließen einige Stellen und vor allem fast die Hälfte des Budgets streichen.

Beim Bildungsbudget schlug ÖVP-Chef Kurt Hohensinner laut Alarm: „Dieses Budget beraubt die Stadt ihrer Zukunft.“ Der Haushalt sei in diesem Bereich um „6 Millionen Euro unterbedeckt“. Nachdem er den Direktoren wegen Budgetnöten Kürzungen per E-Mail angekündigt hat, mailte auch Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und sieht „panikartige Handlungen“ ohne Anlass. Das Bildungsbudget sei „ausreichend“.