Ob Handy, Kuh oder Saxofon – für ungewöhnlichen Christbaumschmuck ist man in Graz bei Haller in der Grazer Herrengasse und bei „Kitsch und Kunst“ in der Neutorgasse an der richtigen Adresse. Walter Kriwetz überrascht die Grazer in seinem Geschäft in der Neutorgasse zudem seit Jahren mit Grazer Sehenswürdigkeiten für den Christbaum. Der Uhrturm ist bereits ein Klassiker, heuer gibt es ihn in zwei neuen Versionen: „Einmal in Schwarz und einmal in Regenbogenfarben für die LGBTQ-Community“, so Kriwetz.