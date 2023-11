21 Gründe zum Feiern hat derzeit das Team des Grazer Kindermuseums rund um Geschäftsführer Jörg Ehtreiber: Denn ausgerechnet zum heurigen 20. Geburtstag des 2003 eröffneten „FRida & fred“ verzeichnet man einen Gästerekord. „Wir haben erstmals die Marke von 100.000 Besuchern in einem Jahr überschritten. Und das Jahr ist noch nicht vorbei“, freute sich Ehtreiber am Mittwoch. „Ich gehe daher davon aus, dass wir letztlich so bei 110.000 landen werden.“ Insgesamt konnten in den vergangenen 20 Jahren knapp 1,4 Millionen junge und jung gebliebene Gäste begrüßt werden. Doch auch bei der zum Museum gehörenden „Märchengrottenbahn“ beim Schloßberg (sie wird derzeit neu ausgerichtet und ist daher bis Dezember geschlossen) sowie beim neuen „Salon Stolz“ könnten sich die Publikumszahlen sehen lassen.

Im Rahmen der „Geburtstagsfeier“ bedankt sich Ehtreiber bei den langjährigen Partnern und Sponsoren, die das Kindermuseum auch im kommenden Ausstellungsjahr ab März 2024 unterstützen werden. So werden die Abfallprofis der Holding Graz bei der Schau „Mist?!“ mit Rat und Tat zur Seite stehen – und die Firma Sappi bei der Ausstellung „Ritsch Ratsch“. Schon früher, am 28. November 2023, wird Ehtreiber im Kindermuseum mit Expertinnen und Experten über die Zukunft von FRida & freD diskutieren (ab 19 Uhr).