Die Fernwärme in Graz hatte zuletzt mit ihrem Ruf zu kämpfen. Nicht nur, dass die Preise im Zuge der Energiekrise vor einem Jahr massiv gestiegen und jetzt verhältnismäßig wenig billiger wurden, sie war sogar so „schmutzig“, das potenzielle Kunden beim Heizungsumstieg um eine Bundesförderung umgefallen sind: Der fossile Anteil an der Fernwärme war zu hoch, das Kriterium, dass 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen (etwa Biomasse, Erd- oder Solarwärme), aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Abwärme stammen müssen, konnte nicht eingehalten werden. Auch wenn es nun andere Förderungen gibt, wissen alle Beteiligten: Die Fernwärme für Graz muss sauberer werden.