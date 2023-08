Blauer Himmel, sattes Grün – in der Ramsau am Dachstein ist der Winter momentan ganz weit weg. Doch pünktlich mit dem Schnee kommt die große Sorge um eine weitere Lawine zurück. 2019 rollte eine solche vom Dachsteinmassiv in den Ortskern hinein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden war groß.